Экс-замглавы петербургского УФСИН, обвинявшегося также в коррупции, признали виновным в убийстве

Бывшего заместителя начальника петербургского УФСИН Сергея Мойсеенко и бизнесмена Игоря Захарова, более трех лет проходивших по уголовным делам, которые связаны со строительством изолятора "Кресты-2" в Колпинском районе, суд присяжных признал виновными по делу об убийстве. Сообщение об этом появилось на сайте Следственного комитета. В ближайшее время подсудимым объявят приговор.

Согласно судебному решению, Мойсеенко выступил заказчиком убийства своего подчиненного с целью сокрытия мошенничества и злоупотреблений при строительстве тюрьмы. В свою очередь, Захаров снабдил исполнителя убийства оружием. Преступление датируется весной 2017 года.

Непосредственного исполнителя расстрела приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Примечательно, что ранее по этому делу Мойсеенко и Захарова оправдали, но дело отправили на пересмотр.

Ранее СК инкриминировал Мойсеенко получение взяток за покровительство определенным предпринимателям при строительстве нового здания СИЗО на общую сумму 710 млн рублей.