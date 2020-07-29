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20:20

Лукашенко призвал Россию объясниться в связи с обнаружением под Минском десятков "вагнеровцев"

фото ЗакС политика Лукашенко призвал Россию объясниться в связи с обнаружением под Минском десятков "вагнеровцев"

Белорусский президент Александр Лукашенко срочно собрал членов Совета безопасности из-за резонансного задержания минувшей ночью под Минском 33 членов частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которую принято ассоциировать с Кремлем. Лукашенко ждет от России правдоподобного и развернутого ответа на вопросы о целях и причинах нахождении "вагнеровцев" в руководимом им государстве.

"Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", - цитирует многолетнего главу Белоруссии государственное информагентство "БелТА".

При этом белорусский лидер допускает, что официальная Москва может быть не причастна к нахождению боевиков, как назвали их местные силовики, в братской стране.

"Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты - хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну", - рассудил политик.

По данным белорусских правоохранителей, за последнюю неделю на территорию их страны проникло около 200 боевиков для дестабилизации социально-политической обстановки накануне президентских выборов, назначенных на 9 августа. Страна охвачена массовыми демонстрациями - в том числе в связи с недопуском до выборов наиболее сильных соперников Лукашенко и помещением их в тюрьмы.

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