В Петербурге снова обсудили интерграцию с Ленобластью

Партия "Родина" снова выступила с предложением об интеграции Ленинградской области и Петербурга. Губернаторы двух регионов уже обсуждали этот вопрос и даже наметили общее обсуждение вопроса на август. Однако, власти регионов говорят только о совместной работе по ряду направлений, тогда как "Родина" настаивает на возрождении Санкт-Петербургской губернии. За это выступают и многие жители Ленобласти, согласно представленным исследованиям на пресс-конференции партии 29 июля. Как к идее относятся петербуржцы, пока неизвестно, но "Родина" обещает выяснить и это.

на фото: Дмитрий Солонников, Валерий Шинкаренко, Дмитрий Жвания

Область хочет

Отделение партии "Родина" в Ленинградской области в очередной раз подняло тему интеграции 47-го региона с Петербургом на пресс-конференции в пресс-центре "Комсомольской правды" 29 июля. В январе 2020 года партия уже рассказывала о возможных плюсах объединения регионов: улучшение социальной и дорожной инфраструктуры области, а также определение общего пути развития. По мнению представителей "Родины", объединение необходимо для спасения Ленобласти - Петербург рано или поздно "поглотит" часть соседнего региона, чем разобьет его на части.

За интеграцию высказались больше половины опрошенных жителей Ленобласти, согласно социологическому исследованию "Института современного государственного развития", сообщил на пресс-конференции 29 июля член политсовета "Родины" в 47 регионе Дмитрий Жвания. По его словам, опрос прошел в феврале-марте - его результаты планировали представить раньше, но вмешалась пандемия коронавируса.

На пресс-конференции о проведенном исследовании рассказал директор института Дмитрий Солонников. Он сообщил, что всего опрошено 1200 человек из разных населенных пунктов Ленобласти. У них спросили о проблемах региона и отношении к интеграции, рассказал Солонников. По его словам, большинство людей среди проблем выделили плохое состояние дорог, плохое состояние учреждений здравоохранения и низкие социальные выплаты. Основная часть жителей Ленобласти регулярно ездит Петербург ради посещение родственников, отдыха или посещения работы, добавил директор института. Никак не взаимодействуют с Петербургом менее ⅕ жителей региона - те, кто живут в отдаленных от города районах, сообщил Солонников.

на фото: Дмитрий Солонников

Как следует из результатов исследования, основная часть опрошенных жителей Ленобласти выступает за интеграцию - 61,2% ответили, что "В этом есть острая необходимость" и "Это было бы желательно". Против интеграции высказались 11,9% респондентов, остальные же с ответом не определились, сказано в презентации об итогах исследования. Там же отмечается, что улучшения от слияния ждут более 60% опрошенных жителей области:

"Улучшения ждут (сумма ответов "Сильно улучшит" и "Немного улучшит") 64.4% , что заметно больше ожидающих ухудшения (сумма ответов "Несколько ухудшит" и "Значительно ухудшит") 5.8%".

из презентации исследования "Института современного государственного развития"

Жители 47-го региона надеются, что после интеграции у них улучшится система здравоохранения и вырастут социальные выплаты, сообщил Солонников. Он добавил, что после пандемии мнение людей могло измениться как в одну, так и в другую сторону.

- Я могу предположить, что часть жителей Ленинградской области может быть отказалась от идеи объединения, боясь, в результате пандемии, что Петербург наоборот привозит к ним вирус. Может быть, кто-то наоборот стал более активным сторонником объединения, понимая, что в Петербурге более сильное здравоохранение, и они хотят, чтобы это здравоохранение Петербурга и к ним тоже относилось, - считает Солонников.

Он отметил, что это только его предположения. Для точных знаний необходимо провести повторное исследование, заявил директор института. Мнение же петербуржцев по вопросу интеграции не изучено, заметил на пресс-конференции один из присутствующих. По его словам, жители Петербурга могут не захотеть "кормить" соседний регион:

- И так понятно, что бедная область захочет присоединиться к богатому Санкт-Петербургу. У меня вопрос с другой стороны: а зачем богатому Санкт-Петербургу нужны бедные родственники? Зачем мне жителю Санкт-Петербурга и налогоплательщику Санкт-Петербурга нужны расходы на Ленобласть?

В Петербурге естественно будут другие цифры, ответил Солонников. Однако, по его мнению, ряд петербуржцев также может выступать за интеграцию. В частности, те, кто имеет дачу в области и регулярно ее посещает, считает директор института.

- Многие петербуржцы самоизолировались в Ленинградской области. И для многих из них были проблемы потом, как вызвать туда скорую помощь, если кто-то заболел, кто будет их обслуживать, в какой больнице они потом окажутся. Я хорошо отношусь ко всем городам Ленинградской области, но, предположим, [они окажутся] где-нибудь в Сланцах или их все-таки довезут до больницы Санкт-Петербурга? - отметил Солонников.

Председатель областного отделения партии "Родина" и автор инициативы о возрождении Санкт-Петербургской губернии Валерий Шинкаренко заявил, что политическая организация позже может заказать у института исследование и мнений петербуржцев. В разговоре с ЗАКС.Ру он добавил, что при отсутствии второй волны коронавируса опрос должен пройти до конца года. В эти же сроки партия планирует актуализировать исследование по Ленобласти, уточнил Шинкаренко.

на фото: Валерий Шинкаренко

Он добавил, что сейчас партия вместе с экспертами разрабатываем модель слияния регионов. Как только модель интеграции будет готова, ее презентуют широкой общественности, заверил представитель "Родины". Стоить процесс объединения может от 3 трлн рублей, полагает Шинкаренко. Он отметил, что вопрос о том, где взять деньги на слияние, требует глубокого изучения.

Только частично

Об интеграции Ленинградской области и Петербурга в начале 2020 года заговорили и губернаторы регионов. В феврале руководитель области Александр Дрозденко объявил, что возможно слияние по направлениям утилизации твердых бытовых отходов, унификации тарифов на коммунальные услуги и строительство объединенных транспортных развязок. Дрозденко предложил создать зону вокруг Петербурга, где будет запрещена любая хозяйственная деятельность - это будут "легкие" города. В свою очередь для области губернатор просит разделить пополам мусорные расходы.

Губернатор Петербурга Александр Беглов также поддерживает идею интеграции. Он заявил в феврале 2020 года, что работа в этом направлении уже начата. Основная же цель - синхронизировать жизнь двух регионов в разных аспектах, уточнил Беглов.

Для проработки вопроса интеграции члены правительств Петербурга и Ленобласти должны собраться в августе. Дрозденко заявил, что процесс синхронизации начнется в четвертом квартале 2020 года. Планируется ликвидировать свалки, выравнять тарифы ЖКХ, развивать транспортную инфраструктуру и создать единые проездные, уточнил глава Ленобласти. Лидер областного отделения "Родины" Шинкаренко сообщил ЗАКС.Ру, что их политическую организацию в созданную главами регионов комиссию не пригласили.

- Пока прямого диалога нет. В этой комиссии только чиновники, - сказал Шинкаренко.

Дрозденко подчеркивал, что речь идет именно об интеграции регионов, а не объединении. В отличии от него, Шинкаренко выступает за полное объединение двух регионов. Для этого, по словам руководителя областного отделения "Родины", необходимо добиться проведения двух референдумов по этому вопросу. Депутат Государственной Думы от Петербурга Михаил Романов ранее также высказывался за интеграцию регионов. При этом, он считает, что о полном слиянии города и области пока говорить рано. Однако, отметил он в разговоре с ЗАКС.Ру, Петербургу стоит задуматься о пересмотре границ и присоединении к себе части территорий Ленобласти. Например, некоторые населенные пункты Всеволожского и Тосненского районов, уточнил депутат.

- Очень много жителей живет в Тосненском районе, в поселке Тельмана, а полностью пользуются всей социальной инфраструктурой Колпинского района [Петербурга]. Это школы, больницы, поликлиники. Потому что там в Тосненском районе ничего нет, в поселке Тельмана. Так что стоит, наверно, в интересах граждан рассмотреть вариант уточнения границ, - считает Романов.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от "Единой России" Алексей Ломов также считает интеграцию регионов хорошей идеей. Он заявил в разговоре с ЗАКС.Ру, что поддерживает предложение губернатора Дрозденко о взаимодействии города и области в вопросах транспорта, мусора, экологии и других сферах. К полному же объединению регионов надо серьезно готовиться и дать сейчас ответ, необходимо это делать или нет, невозможно, считает Ломов. По его словам, интеграция Ленобласти и Петербурга может быть первым шагом в сторону полного слияния.

- Логично предложение Дрозденко, которое было озвучено в феврале, о работе по интеграции. Это работа идет, и Беглов приезжал к Александру Юрьевичу, и разговоры ведутся… Безусловно, это то, с чего надо начинать. А дальше посмотрим, время покажет, - заявил депутат.

София Саттарова

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