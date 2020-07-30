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9:46

Задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК "Вагнера" заподозрили в подготовке терактов

фото ЗакС политика Задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК "Вагнера" заподозрили в подготовке терактов

На задержанных в Белоруссии бойцов частной военной компании "Вагнер" завели уголовное дело о подготовке терактов, информирует "Медуза", ссылаясь на заявление госсекретаря Совета безопасности страны Андрея Равкова.

Напомним, по данным белорусских правоохранителей, за последнюю неделю на территорию страны проникло около 200 боевиков для дестабилизации социально-политической обстановки накануне президентских выборов, которые должны пройти 9 августа. Белоруссия охвачена массовыми демонстрациями - в том числе, в связи с недопуском до выборов наиболее сильных соперников действующего главы Александра Лукашенко и помещением их в тюрьмы.

О задержании бойцов ЧВК "Вагнера" стало известно накануне. Под прицел местных силовиков попали не менее 30 наёмников.

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