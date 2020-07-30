ГИК попросил МО "Новоизмайловское" пояснить отсутствие представителей партий в ИКМО

Санкт-Петербургская избирательная комиссия направила запрос в муниципальный совет МО "Новоизмайловское" с просьбой пояснить, почему в избирательную комиссию округа не вошли представители парламентских партий. Об этом на заседании Горизбиркома 30 июля сообщил член ГИК Дмитрий Краснянский.

- Там нет ни одного представителя партии. Тогда как, насколько мне известно, как минимум "Справедливая Россия" туда свою кандидатуру представляла, - заявил Краснянский.

Также Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 30 июля приняла протокольное решение обратиться в прокуратуру из-за действий совета депутатов МО "Новоизмайловское". Мунсовет в решении о формировании новой избирательной комиссии указал, что ее полномочия длятся с 2017 по 2022 года, а должны длится с 2020 до 2025 года, пояснил Краснянский.

- Не так полномочия возникают, они возникают сейчас и длятся в течение пяти лет, - отметил член ГИК.

В мае 2020 года суд расформировал избирательную комиссию муниципального образования "Новоизмайловское". Муниципальный совет сформировал новый избирком, но, по заявлению оппозиционеров в округе, не пригласил их на заседание. В итоге в новом ИКМО не оказалось представителей партий.