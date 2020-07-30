В Купчино завершили работы по восстановлению путей после столкновения поездов

К 23:00 минувшего дня железнодорожным рабочим удалось устранить все последствия столкновения двух товарных поездов, случившегося у станции "Купчинская", уведомляет пресс-служба Октябрьской железной дороги.

"Пропуск грузовых поездов через станцию по завершении работ организован в полном объёме", - указывается в послании ОЖД.

С путей были подняты подняли два электровоза и один вагон, а также восстановлен повреждённый железнодорожный путь, стрелочные переводы и контактная сеть.

В мероприятиях было задействовано не менее 180 специалистов.

Напомним, днем 28 июля два электровоза столкнулись на станции "Купчинская". Пострадал машинист одного из поездов, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).