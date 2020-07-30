Заболевших COVID-19 россиян стало на 5509 человек больше

Согласно предоставленной оперативным штабом информации, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у ещё 5509 россиян, таким образом, на сегодняшний день известно о 834 499 случаях заболевания, зафиксированных с начала пандемии.

Наибольше количество новых зараженных - в Москве (+678 человек за сутки), Свердловской области (+215), Ханты-Мансийском автономном округе (+172), Петербурге (+162).

Скончались ещё 129 граждан, всего умерли 13 802 человека.

Излечились 629 655 заболевших, в том числе - 9322 за последние сутки.

В Северной столице выздоровели ещё 93 местных обитателя, а погибли 23 пациента с COVID-19.