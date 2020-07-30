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11:18

Первый тест Сафронова на коронавирус оказался отрицательным

фото ЗакС политика Первый тест Сафронова на коронавирус оказался отрицательным

Тест на коронавирус экс-корреспондента "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова дал отрицательный результат, в ближайшее время у него возьмут второй, передает "Интерфакс" со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марину Литвинович.

По словам Литвинович, второй тест у Сафронова возьмут "через плюс-минус два дня". Если и его результат будет отрицательным, тогда Сафронова переведут в обычную камеру.

Ранее Сафронова изолировали в СИЗО "Лефортово" с подозрением на коронавирус.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью. 28 июля стало известно, что следователь ФСБ предложил ему сделку со следствием в обмен на имена его журналистских источников.

фото: Иван Сафронов / Facebook

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