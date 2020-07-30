Анонимный "минер" требовал миллион у руководства ТРК "Шкиперский Молл"

На электронную почту администрации торгового комплекса "Шкиперский Молл" пришло грозное послание: неизвестный оповестил о якобы заложенной в здании бомбы и требовал выкуп, уведомляет "Мойка78".

По информации издния, минувшим утром на пульт полиции поступил звонок от гендиректора ТРЦ. Он сообщил, что на им на имейл пришло письмо следующего содержания: "Торговый центр заминировал. Если не хотите продолжения минирований переведите 1 миллион рублей пятью траншами по 200000 рублей на наши КИВИ кошельки".

Приехавший на место отряд полиции осмотрел здание, однако ничего опасно не обнаружил. Из здания эвакуировали 70 человек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.