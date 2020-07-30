"Мастер и Маргарита" оказался самым популярным романом среди заключенных в России

ФСИН представила рейтинг самых популярных книг среди осужденных, на первом месте оказался роман "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, передает ТАСС.

Вторым по популярности среди осужденных стал роман "Преступление и наказание" Федора Достоевского, на третьей строчке – "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма. Четвертую строчку занял роман "Война и мир" Льва Толстова, пятым стал "Три Мушкетера" Александра Дюма. Далее по порядку расположились "Братья Карамазовы" Достоевского, "Отверженные" Виктора Гюго, "Анна Каренина" и "Воскресение" Толстого. Рейтинг приурочен к акции "Твои друзья - книги", посвященной дню воспоминания любимых книг.

Также в списки популярных среди осужденных писателей попали Теодор Драйзер, Эрих Мария Ремарк, Борис Акунин, Гузель Яхина, Николай Гоголь, Дарья Донцова, Александр Солженицын, из поэтов популярностью пользуются Сергей Есенин, Анна Ахматова, Марина Цветаева. В мужских колониях предпочитают исторические книги, приключения, детективы, фантастику, в женских – любовные романы, в воспитальных – приключенческие книги, рассказали в ФСИН.

Всего в российских исправительных учреждениях работают 1 137 библиотек, книжный фонд составляет более 5 млн печатных изданий, на одного подозреваемого, обвиняемого и осужденного приходится в среднем по 100 книг. Например, библиотекарем по месту заключения в колонии Рязанской области работает бывший губернатор Кировской области Никита Белых.