Верховный суд снизил сроки фигурантам "ростовского дела" до четырех лет колонии

Верховный суд смягчил приговор фигурантам "ростовского дела" Яну Сидорову и Владу Мордасову, сообщил глава "Агоры" Павел Чиков.

Обоим активистам уменьшили срок до четырех лет лишения свободы. Изначально Сидорову и Мордасову назначили 6 лет 7 месяцев и 6,5 лет колонии строгого режима соответственно, еще одному фигуранту, Вячеславу Шамшину – три года условно.

Сидорова и Мордасова приговорили к срокам в колонии по обвинению в покушении на организацию массовых беспорядков. Дело завели в 2017 году после того, как 5 ноября того года молодые люди выгли в пикеты к зданию правительства Ростовской области, привлекая внимание к проблеме поджогов жилья в частном секторе Ростова-на-Дону.

Активистам вменили то, что они были администраторами чата в Telegram, который был посвящен "революции" Вячеслава Мальцева, а потому в переписке якобы готовили насильственное изменение конституционного строя. Сначала активисты дали признательные показания, но затем они отказались, заявив о пытках.