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12:58

Верховный суд снизил сроки фигурантам "ростовского дела" до четырех лет колонии

фото ЗакС политика Верховный суд снизил сроки фигурантам "ростовского дела" до четырех лет колонии

Верховный суд смягчил приговор фигурантам "ростовского дела" Яну Сидорову и Владу Мордасову, сообщил глава "Агоры" Павел Чиков.

Обоим активистам уменьшили срок до четырех лет лишения свободы. Изначально Сидорову и Мордасову назначили 6 лет 7 месяцев и 6,5 лет колонии строгого режима соответственно, еще одному фигуранту, Вячеславу Шамшину – три года условно.

Сидорова и Мордасова приговорили к срокам в колонии по обвинению в покушении на организацию массовых беспорядков. Дело завели в 2017 году после того, как 5 ноября того года молодые люди выгли в пикеты к зданию правительства Ростовской области, привлекая внимание к проблеме поджогов жилья в частном секторе Ростова-на-Дону.

Активистам вменили то, что они были администраторами чата в Telegram, который был посвящен "революции" Вячеслава Мальцева, а потому в переписке якобы готовили насильственное изменение конституционного строя. Сначала активисты дали признательные показания, но затем они отказались, заявив о пытках.

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