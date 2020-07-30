В Кремле прокомментировали задержание российских "вагнеровцев" в Белоруссии

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг озвученные Службой безопасности Украины замечания о гражданстве задержанных в Белоруссии наёмников ЧВК "Вагнера", информирует РИА "Новости".

"Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России", - заверил чиновник, комментируя вопрос журналистов о возможном присутствии украинцев среди арестованных.

Ранее сегодня всех "вагнеровцев" заподозрили в подготовке терактов.

Напомним, по данным белорусских правоохранителей, за последнюю неделю на территорию страны проникло около 200 боевиков для дестабилизации социально-политической обстановки накануне президентских выборов, которые должны пройти 9 августа. Белоруссия охвачена массовыми демонстрациями - в том числе, в связи с недопуском до выборов наиболее сильных соперников действующего главы Александра Лукашенко и помещением их в тюрьмы.

О задержании бойцов ЧВК "Вагнера" стало известно накануне. Под прицел местных силовиков попали не менее 30 наёмников.