Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщила, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не получает писем в СИЗО "Лефортово", передает "МБХ медиа".

По словам Литвинович, членам ОНК известно, что Фургалу присылают много писем, но всю корреспонденцию СИЗО передают следователям. Она пояснила, что это распространенная практика, и адресат может не получить писем не из-за их содержания, а из-за попытки оказать на заключенного давление. Она добавила, что у Фургала в камере работает телевизор, но по нему не рассказывают о Хабаровске, так что экс-губернатор не в курсе, что там происходит.

Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора. Врио губернатора Хабаровского края назначен Михаил Дегтярев.