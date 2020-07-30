Песков уверен, что к YouTube следует относиться "с низкой степенью доверия"

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков полагает, что западным платформам вроде YouTube доверять не следует, поскольку туда в любой момент могут заблокировать доступ.

"Выход есть - не зависеть от них [платфом]. Любая западная платформа — это частная платформа, которая может вас выкинуть за шкирку вместе с вашим аккаунтом в любую секунду. Никаких правил здесь нет — ни гарантий ни правил", - так чиновник отреагировал на вопрос о блокировке аккаунта телеканала "Царьград" на видеохостинге.

В связи с этим, по мнению Пескова, к данным ресурсам следует относиться "с низкой степенью доверия".

"Царьград" заблокировали на YouTube 28 июля без объяснения причин. По словам представителей корпорации Google, собственника хостинга, к аккаунту российского СМИ был ограничен доступ из-за нарушения законодательства о санкциях и правил торговли.