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14:16

"Не сдадимся!": Хабаровчане в 20-й раз выходят на улицу в поддержку Фургала

фото ЗакС политика "Не сдадимся!": Хабаровчане в 20-й раз выходят на улицу в поддержку Фургала

С наступлением вечера в центр Хабаровска, к зданию местного парламента, вновь стали стекаться местные жители, симпатизирующие арестованному экс-губернатору края Сергею Фургалу. Сегодня - двадцатый день протеста. Трансляцию с места событий ведет штаб Алексея Навального.

Горожание заявляют, что готовы стоять до победного и прекращать акции не намерены. С площади Ленина демонстранты колонной пошли по улицам.

В толпе скандируют "Мы не сдадимся!", "Пока мы едины — мы непобедимы!", "Наш край — наша правда!" и даже "Путина - в отставку!".

Добавим также, о проходящих в Хабаровском крае протестах осведомлены в той или иной степени 83% россиян, говорится в исследовании "Левада-центра". 26% опрошенных внимательно следят за ними, 45% - поддерживают их, 17% - не разделяют.

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