Установку памятника поэту Александру Башлачеву могут перенести на 2021 год

Петербургский скульптор Мария Иванова-Очерет, занимающаяся изготовление бронзовой скульптуры поэта и музыканта Александра Башлачева, оповестила возможном переносе сроков установки мемориала на 2021 год из-за бюрократических несостыковок, вызванных, в том числе, пандемией COVID-19.

"Если бы все сложилось благополучно - и финансовые, и бюрократические вопросы, то могли бы поставить его в этом году поздней осенью. Однако сейчас думаем, что сделаем это в течение ближайшего года, в 2021 году все должно быть закончено", - поделилась Иванова-Очерет в разговоре с "Петербургским дневником".

Предварительная стоимость скульптуры высотой 2,5 м - до 1 млн рублей. На сегодняшний день на её изготовление удалось собрать почти 243 тысячи рублей.

"В принципе, все по плану. Работа идет", - уведомила Иванова-Очерет.

Планируется, что бронзовый Башлачев будет установлен в сквере между Невой, проспектом Обуховской Обороны, Обводным каналом и Финляндским железнодорожным мостом. Там поэт гулял перед концертами в ДК "Троицкий".