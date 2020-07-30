Рабочая группа по поправкам об "авторских барах" провела свое первое заседание

В Петербурге 30 июля начала работу рабочая группа, которой предстоит разработать нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность "авторских баров", многим из которых пока угрожает закрытие.

Первое заседание состоялось в Белом зале Мариинского дворца. Группу возглавил председатель комитета по законодательству ЗакСа Дениса Четырбока. В заседании приняли участие вице-губернатор Эдуард Батанов и спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Также присутствовали руководители профильных комитетов Смольного, владельцы баров, кафе и ресторанов, представители общественных организаций.

Напомним, 23 июля губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который с 1 января ограничивает работу небольших баров города. Документ запрещает продавать спиртное в заведениях общепита с площадью торгового зала менее 50 кв. метров, действующих в жилых домах и на прилегающих территориях. Ранее владельцы мини-баров, попадающих под новые правила, просили главу города не подписывать этот документ.

Главный инициатор законопроекта, депутат Четырбок заявил, что подготовил его для борьбы с рюмочными и "наливайками", которые работаютт в спальных районах города и способствуют социально-бытовым конфликтам.

Представителями Смольного и Мариинского дворца перед подписанием закона было объявлено о создании рабочей группы, которой вверено заняться разработкой новых нормативно-правовых актов, регулирующих работу небольших "авторских баров".

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