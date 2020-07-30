18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:44

Рабочая группа по поправкам об "авторских барах" провела свое первое заседание

фото ЗакС политика Рабочая группа по поправкам об "авторских барах" провела свое первое заседание

В Петербурге 30 июля начала работу рабочая группа, которой предстоит разработать нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность "авторских баров", многим из которых пока угрожает закрытие. 

Первое заседание состоялось в Белом зале Мариинского дворца. Группу возглавил председатель комитета по законодательству ЗакСа Дениса Четырбока. В заседании приняли участие вице-губернатор Эдуард Батанов и спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Также присутствовали руководители профильных комитетов Смольного, владельцы баров, кафе и ресторанов, представители общественных организаций.

Напомним, 23 июля губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который с 1 января ограничивает работу небольших баров города. Документ запрещает продавать спиртное в заведениях общепита с площадью торгового зала менее 50 кв. метров, действующих в жилых домах и на прилегающих территориях. Ранее владельцы мини-баров, попадающих под новые правила, просили главу города не подписывать этот документ.

Главный инициатор законопроекта, депутат Четырбок заявил, что подготовил его для борьбы с рюмочными и "наливайками", которые работаютт в спальных районах города и способствуют социально-бытовым конфликтам. 

Представителями Смольного и Мариинского дворца перед подписанием закона было объявлено о создании рабочей группы, которой вверено заняться разработкой новых нормативно-правовых актов, регулирующих работу небольших "авторских баров".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:14 СМИ: Экспертиза признала подпись в рапорте по делу Голунова поддельной

17:47 Вслед за Кацем членства в "Яблоке" может лишиться депутат Мосгордумы Беседина

17:35 ФСБ задержала петербургского депутата-единоросса Коваля

17:22 Смольный выделил 116,5 млн рублей на субсидии для сохранения религиозных памятников культуры

17:06 Верхний сад Петергофа закрыли на масштабную реставрацию

16:54 Михаила Ефремова оставили под домашним арестом до 2021 года

16:35 Навальный нашёл у семьи Дегтярёва многомиллионную недвижимость

16:26 Суд отправил обратно в отдел полиции протокол на замглавы МО "Гавань" за сбор подписей 15 июля

16:21 Муниципал: Петербургские художники поучаствуют в проекте, посвященном МО "Гражданка"

15:50 Клишас счел неконстуционной идею ценза оседлости на выборах губернатора Хабаровского края  в 10 лет

15:37 Экс-фигуранта "московского дела" Раджабова оштрафовали на 300 тысяч рублей за пикет в поддержку Азара

14:58 Со 2 августа возобновляются автобусные рейсы из Петербурга в Таллин

14:44 Рабочая группа по поправкам об "авторских барах" провела свое первое заседание

14:42 Установку памятника поэту Александру Башлачеву могут перенести на 2021 год

14:16 "Не сдадимся!": Хабаровчане в 20-й раз выходят на улицу в поддержку Фургала

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru