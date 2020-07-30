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14:58

Со 2 августа возобновляются автобусные рейсы из Петербурга в Таллин

фото ЗакС политика Со 2 августа возобновляются автобусные рейсы из Петербурга в Таллин

Начиная со 2 августа из Петербурга в Таллин вновь начнут отправляться туристические автобусы - правда, всего два раза в неделю, проинформировали в компании-перевозчике Ecolines.

Из города на Неве в Эстонию можно будет уехать в пятницу и воскресенье в 22:00, обратно - в те же дни, но на полчаса позднее. Билеты уже доступны для предзаказа.

"Просим обратить ваше внимание на то, что пересечение границы возможно только для соответствующих категорий путешественников и по прибытии в страны ЕС или возвращении в Россию действуют карантинные ограничения, связанные с COVID-19", - указывается в послании Ecolines.

С COVID-правилами въезда в Эстонию можно ознакомиться на сайте местного МИДа.

Остальные границы стран ЕС по-прежнему закрыты для россиян, однако уже с 1 августа будет восстановление авиасообщение с Турцией и Британией.

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