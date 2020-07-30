Экс-фигуранта "московского дела" Раджабова оштрафовали на 300 тысяч рублей за пикет в поддержку Азара

Пресненский суд Москвы оштрафовал бывшего фигуранта "московского дела" Самариддина Раджабова и активиста Матвея Александрова на 300 тысяч рублей каждого из-за пикетов в поддержку спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара, передает "МБХ медиа".

По словам адвоката Дмитрия Захарова, на активистов составили протоколы по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга). Штраф им дали за пикеты 5 июня.

В феврале Раджабова оштрафовали на 100 тысяч рублей по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), признав виновным в том, что он бросил в сторону росгвардейца на митинге летом в Москве бутылку, но освободили от наказания, засчитав срок ареста. Сам потерпевший полицейский Максидов отказался считать себя таковым, поскольку бутылка ни в кого не попала, и уволился из МВД.

В июне Раджабов отбывал арест в 18 суток, который ему назначили после шествия в поддержку Азара. В конце июня – начале мая в Москве и Петербурге журналисты и активисты выходили на одиночные пикеты в поддержку спецкорра "Новой газеты", который тогда был арестован за пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.