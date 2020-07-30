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15:50

Клишас счел неконстуционной идею ценза оседлости на выборах губернатора Хабаровского края  в 10 лет

фото ЗакС политика Клишас счел неконстуционной идею ценза оседлости на выборах губернатора Хабаровского края  в 10 лет

Член Совета Федерации, глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что предложение хабаровского депутата Петра Емельянова запретить баллотироваться в губернаторы Хабаровского края лицам, прожившим менее 10 лет в регионе, противоречит Конституции и может быть оспорено в Конституционном суде, передают "Открытые медиа".

"Если на уровне региона они [ограничения] будут введены, то могут быть оспорены в Конституционном суде, так как это — ограничение пассивного избирательного права [право граждан быть избранными]", - сказал Клишас.

Ранее депутат ЗакСа Хабаровской области Петр Емельянов внес на рассмотрение парламента законопроект, предлагающий увеличить ценз оседлости для кандидата на пост губернатора до 10 лет. Если такой законопроект будет принят, то врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не сможет участвовать в этих выборах.

Тем временем уже 20 дней жители Хабаровска и других городов региона выходят на митинги, протестуя против ареста экс-губернатора края Сергея Фургала. Последнего обвиняют в организации убийств бизнесменов 15-летней давности.

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