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16:26

Суд отправил обратно в отдел полиции протокол на замглавы МО "Гавань" за сбор подписей 15 июля

фото ЗакС политика Суд отправил обратно в отдел полиции протокол на замглавы МО "Гавань" за сбор подписей 15 июля

Куйбышевский районный суд 30 июля вернул в отдел полиции протокол на замглавы МО "Гавань" и координатора петербургской "Открытой России" Сергея Кузина, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Речь идёт о протоколе о якобы организации Кузиным несогласованного публичного мероприятия 15 июля (ч.2 ст.20.2 КоАП). В тот день на Малой Садовой проходил сбор подписей под иском за отмену результатов голосования по поправкам в Конституцию. 

Суд сообщил, что в протоколе сотрудники правоохранительных органов не указали, в какой именно форме проходило мероприятие. Кузин в разговоре с ЗАКС.Ру напомнил, что формой мероприятия может быть митинг или, например, шествие, а акция проходила в виде сбора подписей - такая форма в законодательстве не прописана. 

Сотрудники полиции задержали Кузина 29 июля и отвезли в отдел полиции, где в его отношении составили протокол и оставили на ночь. Муниципальный депутат заявил, что намерен оспаривать своё задержание, из-за которого фактически сутки провёл под арестом. 

Ранее за ту же акцию суд на 12 тысяч рублей оштрафовали муниципального депутата города Пушкин и координатора "Левого фронта" Сергея Лазарева. Его обвинили в участии в несанкционированном митинге, за который полицейские приняли очередь желающих подписаться под иском.

София Саттарова


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