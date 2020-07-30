Суд отправил обратно в отдел полиции протокол на замглавы МО "Гавань" за сбор подписей 15 июля

Куйбышевский районный суд 30 июля вернул в отдел полиции протокол на замглавы МО "Гавань" и координатора петербургской "Открытой России" Сергея Кузина, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Речь идёт о протоколе о якобы организации Кузиным несогласованного публичного мероприятия 15 июля (ч.2 ст.20.2 КоАП). В тот день на Малой Садовой проходил сбор подписей под иском за отмену результатов голосования по поправкам в Конституцию.

Суд сообщил, что в протоколе сотрудники правоохранительных органов не указали, в какой именно форме проходило мероприятие. Кузин в разговоре с ЗАКС.Ру напомнил, что формой мероприятия может быть митинг или, например, шествие, а акция проходила в виде сбора подписей - такая форма в законодательстве не прописана.

Сотрудники полиции задержали Кузина 29 июля и отвезли в отдел полиции, где в его отношении составили протокол и оставили на ночь. Муниципальный депутат заявил, что намерен оспаривать своё задержание, из-за которого фактически сутки провёл под арестом.

Ранее за ту же акцию суд на 12 тысяч рублей оштрафовали муниципального депутата города Пушкин и координатора "Левого фронта" Сергея Лазарева. Его обвинили в участии в несанкционированном митинге, за который полицейские приняли очередь желающих подписаться под иском.

София Саттарова

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