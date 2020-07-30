Навальный нашёл у семьи Дегтярёва многомиллионную недвижимость

Родителям временного руководителя Хабаровского края Михаила Дегтярёва принадлежат дом в Подмосковье за 100 млн рублей и столичная квартира за 25 млн рублей, утверждается в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Согласно документам, на момент приобретения недвижимости и вплоть до недавнего времени родители "жириновца" трудились врачами в Самаре. Как уточнили в ФБК, дом стал собственностью семьи чиновника сразу после выборов мэра Москвы, прошедших в 2013 году.

"Его папа - простой гинеколог из Самары - 9 октября 2013 года купил участок 16 соток в 2 километрах от МКАДа. По документам дом небольшой - 266 метров. Врач из Самары, увы, себе даже и такой не сможет позволить, но когда мы поехали посмотреть, то убедились, что эта постройка выглядит дороговато не только для врача, но и для депутата", - делится Навальный.

По сведениям ФБК, площадь дома составляет порядка тысячи квадратных метров. При этом, отмечается в расследовании, "бережливая семья губернатора" поставила здание на учет, занизив его реальные размеры в 4 раза. Рыночная стоимость дома, подсчитали в фонде, - не менее 100 млн рублей.

Кроме того, после выборов столичного мэра в 2018 году Дегтярёв оформил на мать квартиру в Москве близ метро "Академическая". Площадь недвижимости - почти 100 "квадратов", стоимость - 25 млн рублей.

"Квартиру эту скромный Дегтярев моментально оформляет на маму. Это делается в самом срочном порядке, чтобы получение и исчезновение недвижимости не отразилось в декларации. Это и не произошло", - пояснил Навальный.

Сам Дегтярёв пользуется только служебной квартирой и авто за 6 млн рублей.

Напомним, Дегтярёв был назначен врио главы Хабаровского края чуть более двух недель назад взамен отправленного под арест Сергея Фургала. Местные жители встретили его приход холодно: на ежедневных митингах протестующие требуют отставки либерал-демократа.