18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:35

Навальный нашёл у семьи Дегтярёва многомиллионную недвижимость

фото ЗакС политика Навальный нашёл у семьи Дегтярёва многомиллионную недвижимость

Родителям временного руководителя Хабаровского края Михаила Дегтярёва принадлежат дом в Подмосковье за 100 млн рублей и столичная квартира за 25 млн рублей, утверждается в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Согласно документам, на момент приобретения недвижимости и вплоть до недавнего времени родители "жириновца" трудились врачами в Самаре. Как уточнили в ФБК, дом стал собственностью семьи чиновника сразу после выборов мэра Москвы, прошедших в 2013 году.

"Его папа - простой гинеколог из Самары - 9 октября 2013 года купил участок 16 соток в 2 километрах от МКАДа. По документам дом небольшой - 266 метров. Врач из Самары, увы, себе даже и такой не сможет позволить, но когда мы поехали посмотреть, то убедились, что эта постройка выглядит дороговато не только для врача, но и для депутата", - делится Навальный.

По сведениям ФБК, площадь дома составляет порядка тысячи квадратных метров. При этом, отмечается в расследовании, "бережливая семья губернатора" поставила здание на учет, занизив его реальные размеры в 4 раза. Рыночная стоимость дома, подсчитали в фонде, - не менее 100 млн рублей.

Кроме того, после выборов столичного мэра в 2018 году Дегтярёв оформил на мать квартиру в Москве близ метро "Академическая". Площадь недвижимости - почти 100 "квадратов", стоимость - 25 млн рублей.

"Квартиру эту скромный Дегтярев моментально оформляет на маму. Это делается в самом срочном порядке, чтобы получение и исчезновение недвижимости не отразилось в декларации. Это и не произошло", - пояснил Навальный.

Сам Дегтярёв пользуется только служебной квартирой и авто за 6 млн рублей.

Напомним, Дегтярёв был назначен врио главы Хабаровского края чуть более двух недель назад взамен отправленного под арест Сергея Фургала. Местные жители встретили его приход холодно: на ежедневных митингах протестующие требуют отставки либерал-демократа.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:50 Клишас счел неконстуционной идею ценза оседлости на выборах губернатора Хабаровского края  в 10 лет

14:16 "Не сдадимся!": Хабаровчане в 20-й раз выходят на улицу в поддержку Фургала

12:06 В Заксобрание Хабаровского края внесён законопроект, запрещающий Дегтярёву становиться губернатором

9:27 Краевой суд Хабаровска оставил под арестом водителя "Фургаломобиля"

29 июля, 20:55 Шнуров выразил сочувствие Дегтяреву

29 июля, 17:35 Экс-корреспондент хабаровского телеканала "Губерния" заявила о претензиях силовиков относительно освещения протестов

29 июля, 16:49 Пархоменко не видит смысла в общении хабаровчан с Дегтяревым

29 июля, 13:56 Кремль надеется на скорейшее завершение протестов в Хабаровске

29 июля, 13:18 В Комсомольске-на-Амуре задержали поддерживавших Фургала демонстрантов

29 июля, 9:50 "Потерпите до сентября 2021 года": Дегтярёв заявил, что наладил контакт с хабаровчанами


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:47 Вслед за Кацем членства в "Яблоке" может лишиться депутат Мосгордумы Беседина

17:35 ФСБ задержала петербургского депутата-единоросса Коваля

17:22 Смольный выделил 116,5 млн рублей на субсидии для сохранения религиозных памятников культуры

17:06 Верхний сад Петергофа закрыли на масштабную реставрацию

16:54 Михаила Ефремова оставили под домашним арестом до 2021 года

16:35 Навальный нашёл у семьи Дегтярёва многомиллионную недвижимость

16:26 Суд отправил обратно в отдел полиции протокол на замглавы МО "Гавань" за сбор подписей 15 июля

16:21 Муниципал: Петербургские художники поучаствуют в проекте, посвященном МО "Гражданка"

15:50 Клишас счел неконстуционной идею ценза оседлости на выборах губернатора Хабаровского края  в 10 лет

15:37 Экс-фигуранта "московского дела" Раджабова оштрафовали на 300 тысяч рублей за пикет в поддержку Азара

14:58 Со 2 августа возобновляются автобусные рейсы из Петербурга в Таллин

14:44 Рабочая группа по поправкам об "авторских барах" провела свое первое заседание

14:42 Установку памятника поэту Александру Башлачеву могут перенести на 2021 год

14:16 "Не сдадимся!": Хабаровчане в 20-й раз выходят на улицу в поддержку Фургала

13:46 Песков уверен, что к YouTube следует относиться "с низкой степенью доверия"

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru