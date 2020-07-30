Михаила Ефремова оставили под домашним арестом до 2021 года

Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову на полгода, до 22 января 2021 года, передает РИА "Новости".

Также стала известна дата начала рассмотрения дела Ефремова по существу. Заседание назначено на 5 августа.

Ефремов заключен под домашний арест после смертельного ДТП с его участием. Вечером 8 июня актер, не справившись с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб. В крови Ефремова нашли алкоголь. Актера обвиняют по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Дело Ефремова было рассмотрено за короткий срок. С момента его возбуждения до утверждения прокуратурой Москвы обвинительного заключения прошло всего 40 дней.