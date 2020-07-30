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17:06

Верхний сад Петергофа закрыли на масштабную реставрацию

фото ЗакС политика Верхний сад Петергофа закрыли на масштабную реставрацию

В Верхнем саду Петергофа приступили к плановым работам по благоустройству и реставрации, известили в пресс-службе музея-заповедника. Многие зеленые насаждения уже давно утратили первоначальный "лоск" и нуждаются в облагораживании.

"Конструкции малых архитектурных форм и ограда сада обветшали и нуждаются в ремонте, исторический коллектор с водоводами, питающими фонтаны центрального участка Нижнего сада, требует реставрации", - цитирует послание пресс-службы музея-заповедника "Интерфакс".

Планируется завершить благоустройство через 3 года. Кроме того, обещается, что фонтаны "Дубовый" и "Межеумный" будут приведены в порядок, а беседки и лестничные спуски - восстановлены.

Площадь Верхнего сада составляет 13,5 га.

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