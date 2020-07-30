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17:22

Смольный выделил 116,5 млн рублей на субсидии для сохранения религиозных памятников культуры

фото ЗакС политика Смольный выделил 116,5 млн рублей на субсидии для сохранения религиозных памятников культуры

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о предоставлении субсидии религиозным организациям на работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в их собственности, сообщили в Смольном.

На эти цели из бюджета Петербурга будет выделено 116,5 млн рублей. Субсидии распределят между организациями на конкурсной основе.

Эти деньги, по условиям, могут быть направлены на такие виды работ, как консервация памятника культуры, на его ремонт и реставрацию, на приспособление под современное использование в части работ по его инженерному укреплению, а также на услуги по техническому и авторскому надзору за проведением работ по сохранению объекта.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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