18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:35

ФСБ задержала петербургского депутата-единоросса Коваля

фото ЗакС политика ФСБ задержала петербургского депутата-единоросса Коваля

Депутат Законодательного собрания от "Единой России" Роман Коваль находится в статусе задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на федеральное руководство партии. 

Помощники депутата, к которым обратился ЗАКС.Ру не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Один из них сообщил, что ему уже давно "не удается дозвониться до шефа".

В пресс-службе петербургского отделения "Единой России" также сообщили, что не обладают никакой информацией по поводу возможного задержания Коваля. Получить оперативный комментарий от пресс-службы Заксобрания ЗАКС.Ру не удалось.

По информации Telegram-канал "Скипетр", Коваля подозревают в получении взятки в особо крупном размере за выделение бюджетных средств в рамках так называемой депутатской поправки. "Фонтанка" уточнила, что речь может идти об автомобиле Audi Q7 и нескольких миллионах рублей.

Коваль стал депутатом в 2016 году. До этого он заседал в муниципальном совете Сосновой поляны. Ранее единоросс служил в органах МВД.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:47 Вслед за Кацем членства в "Яблоке" может лишиться депутат Мосгордумы Беседина

17:35 ФСБ задержала петербургского депутата-единоросса Коваля

17:22 Смольный выделил 116,5 млн рублей на субсидии для сохранения религиозных памятников культуры

17:06 Верхний сад Петергофа закрыли на масштабную реставрацию

16:54 Михаила Ефремова оставили под домашним арестом до 2021 года

16:35 Навальный нашёл у семьи Дегтярёва многомиллионную недвижимость

16:26 Суд отправил обратно в отдел полиции протокол на замглавы МО "Гавань" за сбор подписей 15 июля

16:21 Муниципал: Петербургские художники поучаствуют в проекте, посвященном МО "Гражданка"

15:50 Клишас счел неконстуционной идею ценза оседлости на выборах губернатора Хабаровского края  в 10 лет

15:37 Экс-фигуранта "московского дела" Раджабова оштрафовали на 300 тысяч рублей за пикет в поддержку Азара

14:58 Со 2 августа возобновляются автобусные рейсы из Петербурга в Таллин

14:44 Рабочая группа по поправкам об "авторских барах" провела свое первое заседание

14:42 Установку памятника поэту Александру Башлачеву могут перенести на 2021 год

14:16 "Не сдадимся!": Хабаровчане в 20-й раз выходят на улицу в поддержку Фургала

13:46 Песков уверен, что к YouTube следует относиться "с низкой степенью доверия"

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru