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17:47

Вслед за Кацем членства в "Яблоке" может лишиться депутат Мосгордумы Беседина

фото ЗакС политика Вслед за Кацем членства в "Яблоке" может лишиться депутат Мосгордумы Беседина

Руководство "Яблока" может лишить членства в партии депутата Мосгордумы Дарью Беседину из-за её участия в сторонних организациях, передает "МБХ медиа".

По решению партийного бюро, члены политячейки, состоящие в других объединениях должны публично заявлять о выходе из них в течение 30 дней со дня принятия соответствующего решения. В противном случае партиец автоматически исключается.

Беседина является сотрудником фонда экс-"яблочника" Максима Каца "Городские проекты". 

"Мне кажется, что это какие-то мелочные разборки, вредящие каким-то глобальным целям, вредящие партии всей. Мне не направили документ, я про него узнала совершенно случайно, когда кто-то из наших однопартийцев посмотрел, что бюро принимает, и вышел этот документ", - поделилась Беседина.

Депутат вспомнила и о скандале с исключением Каца. По её убеждению, тогда её не упразднили в членстве вместе с ним только потому, что это бы вызвало ещё больший резонанс, так как она является лицом публичным.

"Сейчас они придумали такой расплывчатый документ, который подразумевает, что они меня, вроде как, не исключают, но я сама перестану быть членом. Это ужасный бред. Я не могу понять, что творится в головах у людей, которые это принимают", - сетует Беседина.

Тем не менее, уходить из "Городских проектов" девушка не намерена.

Каца и ряд его сторонников исключили из "Яблока" в конце февраля. Тогда в заявлении указывалось, что бюро партии сочло неприемлемой "деятельность группы членов партии во главе" с Кацем.

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