СМИ: Экспертиза признала подпись в рапорте по делу Голунова поддельной

По результатам почерковедческой экспертизы по делу корреспондента "Медузы" Ивана Голунова оказалось, что вероятнее всего подпись одного из полицейских, Акбара Сергалиева, была подделана бывшим начальником отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игорем Ляховцем, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источники.

В июне Сергалиев заявил, что не подписывал рапорт об изъятии наркотиков у Голунова, хотя подпись в документе была. Тогда следствие назначило экспертизу почерка фигурантов дела. При этом, сообщают источники, экспертиза проводилась по уже имеющимся у следствия образцам, так как Ляховец отказался сдавать экспериментальные образцы своей подписи.

Экс-полицейских Сергалиева, Ляховца, Романа Феофанова, Максима Уметбатова и Дениса Коновалова обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Уметбаев частично признал вину, подтвердив, что применял к Голунову силу при задержании.

Оперативников уволили из полиции еще летом 2019 года, после того как с Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2019 года, спустя полгода. О нем стало известно только после того, как об этом на пресс-конференции объявил президент Владимир Путин.

Ляховца считают организатором задержания Голунова летом 2019 года. Показания на него дал один из фигурантов дела, бывший полицейский Денис Коновалов. Также он признался в том, что подбросил Голунову наркотики 6 июня 2019 года.