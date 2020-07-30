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Поправки в Конституцию

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18:21

СК завел дело на живущую в Израиле россиянку, трижды проголосовавшую по поправкам к Конституции

фото ЗакС политика СК завел дело на живущую в Израиле россиянку, трижды проголосовавшую по поправкам к Конституции

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении проживающей в Израиле гражданки РФ Юлии Ильинской, которая трижды смогла проголосовать в плебисците по Конституции.

Женщине инкриминируют статью о незаконном получении бюллетеня для общероссийского голосования (ч. 2 ст. 142.2 УК РФ).

У Ильинской - двойное российско-израильское гражданство. Ранее она смогла получить бюллетень для голосования по поправкам на избирательном участке при посольстве РФ в Тель-Авиве, а также в генконсульстве РФ в Хайфе. Также она отдала свой голос и через интернет.

Журналист "Дождя" Павел Лобков также рассказал о своём двойном голосовании - очном и электронном, после чего к нему домой пришли полицейские.

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