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18:26

Бизнес-омбудсмен Петербурга намерен добиться отмены закона о запрете мини-баров

фото ЗакС политика Бизнес-омбудсмен Петербурга намерен добиться отмены закона о запрете мини-баров

Уполномоченный по правам предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов считает, что необходимо отменить закон единоросса Дениса Четырбока, запрещающий торговать спиртным в помещениях общепита с площадью залов обслуживания менее 50 кв. м.

- Я считаю, что данный законопроект был принят без оценки регулирующего воздействия. Свое мнение я не изменил. Я сейчас буду работать с точки зрения того, что необходимо провести экспертизу воздействия на бизнес данного законопроекта и настаивать на проведении оценки регулирующего воздействия, может быть даже отмены данного законодательного акта. Он не прошел оценку регулирующего воздействия на бизнес с учетом 50 кв. метров, - заявил Абросимов во время онлайн пресс-конференции 30 июля.

Бизнес-омбудсмен напомнил, что он и его аппарат, поддержали инициативу во время публичных слушаниях перед первым чтением в ЗакСе, когда запрет предлагалось установить на уровне 20 кв. м. По словам Абросимова, авторы законопроекта получили шесть заключений общественных организаций, из которых только две поддержали его полностью: организация жителей улицы Рубинштейна и клуб единоборств "Сталинград". Ассоциация производителей пива выступила против, а комитет по промышленной политике, аппарат уполномоченного по правам предпринимателей и торгово-промышленная палата выступила за планку в 20 кв. м, отметил Абросимов

Депутат Четырбок в ходе пресс-конференции предположил, что для облегчения новых условий в качестве части площадей залов обслуживания можно будет считать туалеты и подсобные помещения. 

Ранее в Мариинском дворце состоялось первое заседание рабочей группы, которой предстоит разработать нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность "авторских баров", многим из которых угрожает закрытие. 

Напомним, 23 июля губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который с 1 января ограничивает работу небольших баров города. Документ запрещает продавать спиртное в заведениях общепита с площадью торгового зала менее 50 кв. метров, действующих в жилых домах и на прилегающих территориях. Ранее владельцы мини-баров, попадающих под новые правила, просили главу города не подписывать этот документ.


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