Суд снова продлил арест полицейских по делу Голунова до 7 сентября

Басманный суд Москвы вновь продлил арест бывшим полицейским по делу о подброшенных корреспонденту "Медузы" Ивану Голунову наркотиках, передает "МБХ медиа". Как и ранее, суд решил продлить меры пресечения до 7 сентября.

Неделю назад Мосгорсуд отменил аналогичное решение Басманного суда от 2 июня и направил материалы на новое рассмотрение.

Теперь экс-полицейские Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец все же останутся в СИЗО до сентября. До этого же срока под домашним арестом останется еще один фигурант Денис Коновалов, который признался в том, что подбросил Голунову наркотики 6 июня 2019 года. Всех их обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Уметбаев частично признал вину, подтвердив, что применял к Голунову силу при задержании.