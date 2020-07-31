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9:30

Силовики задержали освещавшего хабаровские протесты блогера

фото ЗакС политика Силовики задержали освещавшего хабаровские протесты блогера

Хабаровские правоохранители задержали блогера Алексея Романова, освещавшего на своём YouTube-канале не прекращающиеся уже почти месяц протесты в Хабаровске. Момент задержания попал на камеру: запись опубликована у Романова в аккаунте.

Полицейский пояснил, что блогер заинтересовал силовиков ввиду своего участия в несанкционированной акции. Его увезли в неизвестном направлении: связи с ним пока нет.

"Скорее всего, вменяют административку, но в чем именно подозревают - точно неизвестно", - поделился предположениями координатор хабаровской "Открытой России" Сергей Наумов в разговоре с "Сибирь.Реалии".

По информации "ОВД-Инфо", Романова уже доставили в суд. Ему инкриминируют участие в несогласованной акции, повлекшей помехи движению пешеходам и транспорту. Он сообщил также, что к нему в отделе применяли насилие.

Романов долгое время был ведущим на местном ТВ. В 2016 году его начали преследовать из-за оппозиционных взглядов и принципиальной позиции по ряду резонансных тем, поэтому журналист вынужден был на некоторое время уехать из Хабаровска.

Краевые протесты не утихают с 10 июля. Люди ежедневно выходят на улицы, выражая таким образом поддержку арестованному экс-губернатору Сергею Фургалу и требуя отставки временного главы Михаила Дегтярёва.

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