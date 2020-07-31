В Польше украли и обезглавили памятник маршалу Рокоссовскому

Неустановленные на данный момент личности похитили медную статую советского и польского маршапа Константина Рокоссовского, которая была установлена у муниципального кладбища в городе Легнице на юге Польши, извещает местное издание Fakty — Legnica.

Через день памятник нашли обезглавленным в поле. Скульптура, находившаяся у мемориального кладбища Красной армии, являлась частью экспозиции легницкого Музея меди. Преступники взломали ворота погоста и выкрали 600-килограммового Рокоссовского.

Местные правоохранители разыскивают злоумышленников и голову статуи.

Будущий советский маршал родился в 1896 году в Варшаве. В 1945 году военачальник участвовал в освобождении Польши от немецкой армии, а позднее командовал Парадом Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Фото: Fakty — Legnica