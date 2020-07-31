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10:40

Зараженных коронавирусом россиян стало на 5482 человека больше

фото ЗакС политика Зараженных коронавирусом россиян стало на 5482 человека больше

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции предоставил обновленные данные по количеству новых заражений: так, по состоянию на утро 31 июля, подхвативших заболевание россиян стало на 5482 человека больше. Всего с начала пандемии официально известно 839 981 заболевшем гражданине РФ.

Отмечается, что у 25,5% новых зараженных не имелось клинических проявлений инфекции. 

Скончался ещё 161 человек. Таким образом, на сегодняшний день официально зарегистрировано 13 963 летальных исхода.

Полностью излечились ещё 8755 человек. Всего побороли болезнь 638 410 граждан.

В Петербурге выявлено 159 новых случаев инфицирования COVID-19 (всего - 31 461), 20 пациентов погибли (всего - 2043), 78 выздоровели (всего - 23 370).

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