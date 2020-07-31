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10:55

В отношении столичного муниципала Галяминой возбудили дело по "дадинской" статье

фото ЗакС политика В отношении столичного муниципала Галяминой возбудили дело по "дадинской" статье

Столичный муниципал Юлия Галямина стала фигуранткой уголовного дела по "дадинской" статье: соответствующее решение принял Следственный комитет, информирует РИА "Новости".

Разбирательство проходит в рамках ст. 212.1 УК РФ (Неоднократное нарушение порядка проведения митинга).

По сведениям РИА "Новости", дело завели после призыва Галяминой выйти на несогласованный митинг в Москве 15 июля.

"Медиазона" уточняет, что поводом стала акция, на которой собирали подписи против поправок к Конституции, прошедшая в тот же день в центре столицы. Тогда силовики задержали 147 человек, в числе которых были Галямина с дочерью.

Добавим также, в июле у Галяминой и сторонников "Открытой России" проходили обыски в рамках дела ЮКОСа.

Напомним, статья 212.1 УК предполагает ответственность за неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. В качестве санкций по ней предусматривается штраф до 1 млн рублей либо тюремный срок до 5 лет. Первым осужденным по статье был активист Ильдар Дадин, после его дела, получившего широкий резонанс, её и стали называть "дадинской. Она предусматривает то, что три административных протокола по задержаниям на уличных акциях автоматически перерастают в уголовное преследование фигуранта.

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