Путин поздравил российских мусульман с Курбан-байрамом

Президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин заявил, что этот религиозный праздник – символ "верности высоким духовным идеалам благочестия, справедливости и милосердия, любви к ближнему", которые лежат в основе Корана.

"Отмечу, что, поддерживая вековые исламские традиции, мусульмане вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны, способствуют укреплению межнационального согласия в обществе", - сказал Путин.

Курбан-байрам – один из главных мусульманских праздников, который длится несколько дней. В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другой домашний скот. К празднику приурочено ежегодное паломничество в Мекку - хадж, который должен по возможности совершить хотя бы раз в жизни каждый мусульманин.