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11:48

Губернатор ЯНАО заразился коронавирусом

фото ЗакС политика Губернатор ЯНАО заразился коронавирусом

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в своем Instagram сообщил, что заразился коронавирусом.

По словам Артюхова, он сдал тест на коронавирус 30 июля и получил положительный результат. Он сообщил, что в целом чувствует себя нормально, находится на самоизоляции дома. Запланированные на следующую неделю поездки по отдаленным муниципалитетам ЯНАО губернатор отменил.

При этом Артюхов отметил, что число заражений коронавирусом в день уменьшилось в два раза, с 200 до 100 в среднем за сутки. При этом он призвал жителей региона не расслабляться, заметив, что "на своем примере убедился, что коронавирус рядом".

На 31 июля в России известно о почти 840 тысячах случаев заражения коронавирусом.

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