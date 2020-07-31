На главу иркутского штаба Навального завели уголовное дело после заявления активистки НОД

Руководитель иркутского штаба политика Алексея Навального Сергей Беспалов стал фигурантом уголовного дела о причинении средней тяжести здоровью (ст. 112 УК РФ) после того, как на него написала заявление активистка известного своими провокациями Национально-освободительного движения Ирина Радзиевская, информирует "МБХ медиа".

"Эта женщина, которая подошла к нам на улице, долго оскорбляла и потом обвинила в том, что мы ее избили жестоко и лишили трудоспособности на срок три недели или более. Это 14 апреля было, она действительно к нам подходила на очень пустынной площади, где много видеокамер, подходила трижды. Сперва она утверждала, что в некий первый подход мы что-то с рукой сделали, я не видел материалов дела, поэтому не могу сказать, что там есть", - уточнил Беспалов.

В свою очередь Радзиевская заявляет, что "навальнист" якобы избил её там, где не установлены камеры наблюдения.

Иркутский СК занимался разбирательством с 14 апреля, после чего, днем ранее, Беспалова вызвали на опрос.

"Сказали, что все расследовали и состава нет. Через неделю я перезвонил, и мне сказали: „Извините, так получилось, но мы отдаем это в область". В области сказали, что, конечно, там били", - подытожил Беспалов.