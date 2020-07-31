Независимые муниципалы потребовали закрыть дело Галяминой по "дадинской" статье

"Объединенные демократы" опубликовали заявление Ассоциации независимых муниципальных депутатов, в котором требуется закрыть уголовное дело о неоднократном нарушении порядка проведения митинга в отношении московского мундепа Юлии Галяминой. На 12:55 31 июля свои подписи под обращением поставили 11 муниципалов.

Муниципалы подчеркнули, что Галямину знают как "яркого политика, который неоднократно делом доказал, что готов отстаивать интересы жителей" Тимирязевского района, и считают дело против нее политически мотивированным.

"Это попытка запугать Галямину и других независимых политиков перед приближающимся единым днём голосования и выборами в Госдуму", - заявили "Объединенные демократы".

Авторы заявления заявили, что митинги в России проходят мирно, приведя в пример Хабаровск, где уже более 20 дней люди выходят в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Однако все равно из-за протестов преследуют активистов, муниципальных депутатов, журналистов, которые выходили в одиночные пикеты в последнее время. Муниципалы, кроме прекращения дела Галяминой, требуют отмены "дадинской" статьи.

О возбуждении дела по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения митинга) в отношении Галяминой стало известно 31 июля. Поводом называли призыв Галяминой выйти 15 июля на акцию против поправок в Конституцию. По этой статье мундепу грозит до 5 лет лишения свободы.