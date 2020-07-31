В День ВДВ десантников "порадуют" отключением фонтанов в центре Петербурга

В грядущее воскресенье, 2 августа, расположенные в центре Петербурга, а также в Парке 300-летия, фонтаны будут отключены от водоснабжения: сделано это будет для того, чтобы особо "ретивые" граждане, отмечающие День ВДВ, не пытались искупаться в объектах благоустройства, оповестили в ГУП "Водоканал".

"2 августа с 09:00 по 00:00 и 3 августа с 00:00 по 09:00 будут отключены фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, Эрмитажном садике и Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Такие меры носят вынужденный характер, предпринимаются для безопасности горожан в ходе празднования Дня ВДВ и предотвращения поломок фонтанного оборудования", - указано на сайте унитарного предприятия.

Решение по другим фонтанам будет принимать ситуативно. В "Водоканале" в очередной раз отметили, что водные объекты не предназначаются для принятия ванн, поскольку вода в них - техническая.

На сегодняшний день в городе на Неве функционируют 60 фонтанных комплексов.