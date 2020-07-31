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13:24

Экс-фигурант "московского дела" Фомин отсудил у государства 250 тысяч рублей

фото ЗакС политика Экс-фигурант "московского дела" Фомин отсудил у государства 250 тысяч рублей

Тверской суд Москвы постановил выплатить бывшему фигуранту "московского дела" Сергею Фомину 250 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование, сообщает руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Фомичев изначально требовал компенсацию в 793 тысячи рублей. В том числе – за бездействие следствия, незаконное лишение свободы, "обыски в ночное время и создание негативного образа на федеральных телеканалах".

Фомина обвиняли в нарушении ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) после митинга 27 июля 2019 года в Москве. При этом в августе он сдался добровольно, когда его объявили в розыск, заявив, что он не участвовал в акции. Фомин провел в СИЗО и под домашним арестом четыре месяца, но ему так и не предъявили конкретных обвинений, а в декабре дело было прекращено.

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