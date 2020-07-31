Беглов поздравил мусульман Петербурга с праздником Курбан-байрам

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил петербургских мусульман с праздником Курбан-байрам, сообщили в Смольном.

Он заявил, что этот мусульманский праздник "напоминает о верности и вере, любви к ближнему и взаимопомощи". По словам Беглова, петербургские мусульмане "бережно хранят богатейшее культурное наследие своих отцов и дедов, воспитывают в подрастающем поколении уважение к истории и традициям" России.

Беглов пожелал мусульманам здоровья, добра, мира и благополучия.

Ранее с праздником Курбан-байрам российских мусульман поздравил президент Владимир Путин.

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