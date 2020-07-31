Кампания "НЕТ!" требует немедленного прекращения уголовного дела Галяминой

Участники общественной кампании "НЕТ!" настаивают на прекращении уголовного преследования столичного муниципального депутата Юлии Галяминой, в отношении которой сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга (резонансная - "дадинская" - статья 212.1 УК РФ).

"Уголовное дело против Галяминой политически мотивировано и возбуждено с одной целью - оказать давление на неё, других участников кампании "НЕТ!" и всех противников вечного правления Путина. Кампания "НЕТ!" сделает всё необходимое, чтобы уголовное дело против Юлии было прекращено, и продолжит сбор подписей под иском против обнуления президентских сроков Путина", - манифестируют активисты.

Галяминой инкриминируют "дадинскую" статью из-за её участия в несанкционированной акции по сбору подписей против изменения Конституции, которая прошла 15 июля и завершилась массовыми задержаниями.

Кроме того, недавно у участников кампнии "НЕТ!", равно как и у самой Галяминой, силовики провели обыски в рамках дела ЮКОСа.