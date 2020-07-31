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14:01

Кампания "НЕТ!" требует немедленного прекращения уголовного дела Галяминой

фото ЗакС политика Кампания "НЕТ!" требует немедленного прекращения уголовного дела Галяминой

Участники общественной кампании "НЕТ!" настаивают на прекращении уголовного преследования столичного муниципального депутата Юлии Галяминой, в отношении которой сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митинга (резонансная - "дадинская" - статья 212.1 УК РФ).

"Уголовное дело против Галяминой политически мотивировано и возбуждено с одной целью - оказать давление на неё, других участников кампании "НЕТ!" и всех противников вечного правления Путина. Кампания "НЕТ!" сделает всё необходимое, чтобы уголовное дело против Юлии было прекращено, и продолжит сбор подписей под иском против обнуления президентских сроков Путина", -  манифестируют активисты.

Галяминой инкриминируют "дадинскую" статью из-за её участия в несанкционированной акции по сбору подписей против изменения Конституции, которая прошла 15 июля и завершилась массовыми задержаниями.

Кроме того, недавно у участников кампнии "НЕТ!", равно как и у самой Галяминой, силовики провели обыски в рамках дела ЮКОСа.

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