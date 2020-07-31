18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:27

Предлагавшего покормить голубей в поддержку Фургала левофронтовца оштрафовали на 25 тысяч рублей

фото ЗакС политика Предлагавшего покормить голубей в поддержку Фургала левофронтовца оштрафовали на 25 тысяч рублей

Челябинский райсуд оштрафовал на 25 тысяч рублей местного активиста движения "Левый фронт" Сергея Толмачева за организацию несанкционированной акции солидарности с Хабаровском, поделился с изданием "Урал. МБХ медиа" координатор "Открытой России" Денис Ибрагимов.

Толмачеву инкриминировали организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Левофронтовец предлагал своим подписчикам "ВКонтакте" собраться на площади Ленина 25 июля для того, чтобы покормить голубей в поддержку протестующих хабаровчан.

Ранее нескольких жителей Краснодара отправили под административный арест из-за аналогичных акций солидарности с Хабаровским краем.

Уже почти месяц обитатели дальневосточного региона выходят на улицы, требуя возвращения арестованного по обвинению в убийствах 15-летней давности экс-губернатора региона Сергея Фургала. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:59 Рассказывавшего о протестах в Хабаровске блогера Алексея Романова отправили под арест

9:30 Силовики задержали освещавшего хабаровские протесты блогера

30 июля, 16:35 Навальный нашёл у семьи Дегтярёва многомиллионную недвижимость

30 июля, 15:50 Клишас счел неконстуционной идею ценза оседлости на выборах губернатора Хабаровского края  в 10 лет

30 июля, 14:16 "Не сдадимся!": Хабаровчане в 20-й раз выходят на улицу в поддержку Фургала

30 июля, 12:06 В Заксобрание Хабаровского края внесён законопроект, запрещающий Дегтярёву становиться губернатором

30 июля, 9:27 Краевой суд Хабаровска оставил под арестом водителя "Фургаломобиля"

29 июля, 20:55 Шнуров выразил сочувствие Дегтяреву

29 июля, 17:35 Экс-корреспондент хабаровского телеканала "Губерния" заявила о претензиях силовиков относительно освещения протестов

29 июля, 16:49 Пархоменко не видит смысла в общении хабаровчан с Дегтяревым


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:27 Возле столичного суда задержали муниципала, стоявшего в пикете в поддержку "Омбудсмена полиции"

15:54 Экс-мэр Калининграда Савенко умер в московской клинике

15:45 В ЗакС внесен законопроект об отказе вести реестр недобросовестных организаторов ярмарок

15:24 "Одним можно, другим нельзя": Максим Левченко объяснил иск к Смольному об открытии фудкортов

15:10 Четырбок и Щербакова предложили разрешить вывозить ТКО по утрам в выходные дни

14:59 Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

14:57 Суд продлил арест счетов матери экс-координатора "Открытой России" в Краснодаре в рамках дела ФБК

14:27 Предлагавшего покормить голубей в поддержку Фургала левофронтовца оштрафовали на 25 тысяч рублей

14:26 Министр спорта: Любые деньги на территории России - государственные

14:01 Кампания "НЕТ!" требует немедленного прекращения уголовного дела Галяминой

13:56 Беглов поздравил мусульман Петербурга с праздником Курбан-байрам

13:37 Режим повышенной готовности в Мурманской области продлён до 1 сентября

13:28 Муниципал: Смольный решил проверить декларацию еще одного мундепа-"яблочника"

13:24 Экс-фигурант "московского дела" Фомин отсудил у государства 250 тысяч рублей

13:06 В День ВДВ десантников "порадуют" отключением фонтанов в центре Петербурга

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru