Предлагавшего покормить голубей в поддержку Фургала левофронтовца оштрафовали на 25 тысяч рублей

Челябинский райсуд оштрафовал на 25 тысяч рублей местного активиста движения "Левый фронт" Сергея Толмачева за организацию несанкционированной акции солидарности с Хабаровском, поделился с изданием "Урал. МБХ медиа" координатор "Открытой России" Денис Ибрагимов.

Толмачеву инкриминировали организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Левофронтовец предлагал своим подписчикам "ВКонтакте" собраться на площади Ленина 25 июля для того, чтобы покормить голубей в поддержку протестующих хабаровчан.

Ранее нескольких жителей Краснодара отправили под административный арест из-за аналогичных акций солидарности с Хабаровским краем.

Уже почти месяц обитатели дальневосточного региона выходят на улицы, требуя возвращения арестованного по обвинению в убийствах 15-летней давности экс-губернатора региона Сергея Фургала.