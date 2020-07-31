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14:57

Суд продлил арест счетов матери экс-координатора "Открытой России" в Краснодаре в рамках дела ФБК

фото ЗакС политика Суд продлил арест счетов матери экс-координатора "Открытой России" в Краснодаре в рамках дела ФБК

Столичный Басманный суд пролонгировал арест более 4 млн рублей, находящихся на счетах матери экс-координатора "Открытой России" в Краснодаре Яны Антоновой, поделился с "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"Продлен арест денежных средств на счетах пенсионерки из Краснодара Зои Шипиловой в рамках „дела ФБК"", - уточнил общественник.

Кроме Шипиловой, добавил он, продлен арест денежных средств у ещё 132 граждан.

Напомним, счета Шипиловой были арестованы в октябре 2019 года. Тогда к Антоновой нагрянули с обыском силовики в рамках дела об "отмывании денег" ныне упраздненного Фонда борьбы с коррупцией. Кроме того, активистку обвиняют в работе на нежелательную организацию (ст. 284.1 УК).

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