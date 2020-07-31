Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Президент Владимир Путин подписал законопроект о возможности трехдневного голосования на выборах в России, документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь по решению избиркома голосование на выборах и референдумах всех уровней может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Решение о времени голосования может быть принято не позднее чем за 10 дней со дня публикации решения о назначении выборов.

За неделю до принятия закона Центризбирком анонсировал трехдневное голосование на выборах 2020 года в сентябре. Таким образом голосование продлится с 11 до 13 сентября. Выборы в подобной форме пройдут в 41 регионе России, где будут довыборы в Госдуму, выборы глав регионов, основные выборы в региональные парламенты и выборы в столицах субъектов России.