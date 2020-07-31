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15:10

Четырбок и Щербакова предложили разрешить вывозить ТКО по утрам в выходные дни

фото ЗакС политика Четырбок и Щербакова предложили разрешить вывозить ТКО по утрам в выходные дни

Депутаты Законодательного собрания Денис Четырбок и Мария Щербакова подготовили законопроект об изменении закона об административных правонарушений. Согласно их предложению, нарушением тишины и покоя граждан не будет считаться вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) с 8:00 до 12:00 часов в выходные и праздничные дни. 

Сейчас такие за такие действия физическому лицу грозит штраф от 500 до 5000 рублей, должностным лицам - от 25 до 50 тысяч рублей, а юридическим - от 50 до 200 тысяч рублей. При этом, исключение сделано для вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) и снега. То есть этим заниматься в выходные по утрам можно. 

ТБО включает в себя только отходы от жизнедеятельности физических лиц. Тогда как ТКО - более широкое понятие, в него входят и отходы предприятий. 

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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