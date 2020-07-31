Экс-мэр Калининграда Савенко умер в московской клинике

Бывший мэр Калининграда Юрий Савенко умер на 60-м году жизни, передает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Госдумы от Калининградской области Александра Ярошука.

Савенко скончался в московской клинике, где находился в последние месяцы. По словам Ярошука, все это время экс-мэр Калининграда был в тяжелом состоянии.

В январе Савенко был госпитализирован с тяжелой травмой головы, которую получил при падении. Он впал в кому.

Савенко был мэром Калининграда в 1998-2007 годах. После этого до 2011 года он был депутатом Госдумы, затем стал руководителем представительства Калининградской области в Москве, где работал до 2012 года.